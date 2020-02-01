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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.

01.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:12
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA-Karayolları: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Toto-İnegöl Belediyespor: 3-0

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol: 3-0

Ziraat Bankası-Halkbank: 3-2

Kaynak: AA
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