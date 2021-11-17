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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Yasin Okumuş, Pınar ElmaKuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)Setler: 25-20, 25-21, 25-23Süre: 85 dakika...

Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley ( Ayça Aykaç )

Setler: 25-20, 25-21, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 30, 29)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Kuzeyboru seyircisi önünde Vakıfbank'ı 3-0 yendi.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri

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