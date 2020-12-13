Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

13.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:18
Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Onur Coşkun, İbrahim AcarBEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Bade Keskin, Açelya Özman)GALATASARAY HDI SİGORTA: Selin Hazal Arifoğlu, Sezen Keşkekoğlu,...

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Onur Coşkun, İbrahim AcarBEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Bade Keskin, Açelya Özman)GALATASARAY HDI SİGORTA: Selin Hazal Arifoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu)SETLER: 13-25, 8-25, 15-25SÜRE: 55 dakika (19, 17, 19)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.


- İstanbul
Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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