Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Salon: Ahmet CömertHakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin...
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)
Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin (Gizem Karadayı, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Setler: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25
Süre: 98 dakika (24, 23, 26, 25)
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final karşılaşmasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-1 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük