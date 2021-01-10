Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

10.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:22
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Erol Akbulut, Ramazan ÇelikBursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Monte, Murathan Kısal, Berk Dilmenler (Çağatay Durmuş, Ramazan Kılıç, Mehmet Zambak, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç)Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Abreu, Cirovic, Selim...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çelik

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Husaj, Monte, Murathan Kısal, Berk Dilmenler (Çağatay Durmuş, Ramazan Kılıç, Mehmet Zambak, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç)

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Abreu, Cirovic, Selim Demir, Ahmet Samet Baltacı, Pavlovic (Umut Demir, Yiğit Yıldız, Burhan Zorluer, Berkan Hızarcı)

Setler: 23-25, 20-25, 18-25

Süre: 104 dakika (35, 36, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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