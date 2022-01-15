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Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada milli takım, karşılaşmayı 25-23, 25-13 ve 25-18'lik setlerle kazandı.

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada ev sahibi Bulgaristan'a 3-0 kaybeden, Sırbistan ve Yunanistan maçlarını ise rakiplerine set vermeden kazanan milliler, yarın TSİ 18.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

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