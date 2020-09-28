"Virüse yakalanıp hasta olanların da çoğu şansına güveniyordu, tedbirlere uyun"
28.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı tedbirlere uyulması uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı tedbirlere uyulması uyarısında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından korona virüse karşı tedbir çağırısında bulundu. Koca paylaşımında, "Virüse yakalanıp hasta olanların da çoğu şansına güveniyordu. Tedbirlere uyun" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı