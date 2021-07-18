Vinçle taşınan makinenin üzerine çıktı, yürekleri ağzı getirdi
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Vinçle taşınan makinenin üzerine çıktı, yürekleri ağzı getirdi

Vinçle taşınan makinenin üzerine çıktı, yürekleri ağzı getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da denge kurması için vinç üzerinde taşınan makinenin üzerine bir işçinin hiçbir önlem alınmadan çıkarılması yürekleri ağza getirdi.

Bağcılar'da denge kurması için vinç üzerinde taşınan makinenin üzerine bir işçinin hiçbir önlem alınmadan çıkarılması yürekleri ağza getirdi. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar Mahmutbey'de bir iş yerinden vinçle çıkarılan makinenin taşınması sırasında yürekler ağza geldi. Taşıma şirketi, dengeyi sağlaması için vinçte asılı bulunan makinanın üzerine bir işçiyi çıkardı. Hiçbir koruma önlemi alınmadan makinenin üzerinde duran işçinin rahat tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti. Koruyucu kıyafeti olmadan duran işçinin bir de sigara içmesi görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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