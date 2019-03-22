Video: Mars'ta Astronotlar İçin En İyi Yemek Ne Olabilir? Aşçılar Cevabı Bulmak İçin Yarıştı

Gelecekteki Mars seyahatlerinde astronotların yemesi için en uygun yemek İspanya'da yapılan bir yarışmayla tespit edildi. Kazanan kurutulmuş morina balığı, zeytin ve patatesin top haline getirildikten sonra toz haline getirilmiş sucuğa bulanmasıyla yapılan tarif oldu.

"La Patata Marciana" Mars patatesi adı verilen yarışmada amaç astronotların kızıl gezegene gittiklerinde pişirmeleri ve yemeleri için en uygun yemeği bulmak olarak tanımlanıyor. Yemeklerini hazırlarken aşçılardan tariflerinde yaratıcılık kadar Mars şartları düşünüldüğünde pratikliğe de önem vermesi istendi. Lizbon'da yaşayan Brezilyalı aşcı Kiko Martins profesyonel kategorisinde 8 finalistin arasından birinci olarak seçildi. Martins'in "1,2,3...Mars" adını verdiği patates topları yosun bazlı sos seçeneği de sunuyor. Tarifteki malzemelerin zarar görmeden Mars'a ulaşabilmesi için ünlü aşçı yemeği tamamen kurutulmuş ürünlerle hazırlamayı tercih ettiğini belirtiyor.