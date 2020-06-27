Video | İstanbul'un 'bitmeyen gerilimi': Taksi esnafı İBB projesi için ne düşünüyor?

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İBB'nin bu adımı ile ilgili euronews'e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt: "Belediyede finansman açığı olduğu söyleniyor.
27.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:10
İBB'nin bu adımı ile ilgili euronews'e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt: "Belediyede finansman açığı olduğu söyleniyor. Ancak bunu da bizim sırtımızdan yapmaları doğru değil. Neticede bu plakalara sahip olanlar da ciddi bedeller ödedi" View on euronews
Kaynak: Euronews.com