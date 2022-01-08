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Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Victor Nelsson cezalı duruma düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, GZT Giresunspor maçının 86. dakikasında gördüğü sarı kartla Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, GZT Giresunspor maçının 86. dakikasında gördüğü sarı kartla Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray, maç öncesinde Berkan Kutlu, Victor Nelsson, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Nelsson mücadelenin 86. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Danimarkalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında görev alamayacak. - İSTANBUL

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