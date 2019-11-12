Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Ligde 8. hafta yarın yapılacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet maçıyla tamamlanacak.
Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-0
VakıfBank-Karayolları: 3-0
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 0-3
Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3