Haberler » Spor » Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.

12.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:02
Vestel Venus Sultanlar Ligi

Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.

Ligde 8. hafta yarın yapılacak Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet maçıyla tamamlanacak.

Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-0

VakıfBank-Karayolları: 3-0

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 0-3

Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.