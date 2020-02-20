Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza
İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi
20.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:52
İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi.
Banka büyük hacimli ve kompleks işlemler yapmaktan men edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com