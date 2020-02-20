Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza
Haberler » Dünya » Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza - Haberler

Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza

İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi

20.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:52
Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza

'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi.


Banka büyük hacimli ve kompleks işlemler yapmaktan men edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler