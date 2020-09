Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır? İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali ne zaman? Venedik Film Festivali'nde verilen ödüller nelerdir? Venedik Film Festivali seçkisinde hangi filmler var?

Her yıl Ağustos-Eylül aylarında gerçekleşen Venedik Film Festivali, bu yıl 12 Eylül'de gerçekleşecek. Peki, Venedik Film Festivali nerde yapılıyor? Venedik Film Festivali kim tarafından yapılıyor?

VENEDİK FİLM FESTİVALİ TARİHÇESİ

1932 yılında Esposizione Internazionale d`Arte Cinematografica adıyla başlamıştır ve o tarihten bu yana her yıl Ağustos sonu ya da Eylül başında Venedik`teki Lido adasında gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en prestijli film festivallerindendir ve Venedik Bienali`nin bir parçasıdır.

VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE VERİLEN ÖDÜLLER

Altın Aslan,

Gümüş Aslan ( En iyi yönetmen için)

Büyük Jüri Ödülü

Jüri Özel Ödülü,

Volpi En İyi Erkek Oyuncu Kupası,

Volpi En İyi Kadın Oyuncu Kupası

Altın Osella,

Marcello Mastroianni Ödülü,

Queer Aslan,

Genç Sinema Ödülü,

2020 VENEDİK FİLM FESTİVALİ

77. Venedik Film Festivali, 12 Eylül cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

2020 VENEDİK FİLM FESTİVALİ SEÇKİSİNDE HANGİ FİLMLER OLACAK?

Cronaca di un amore –Michelangelo Antonioni (1950)

Claudine – John Berry (1974)

Den Muso – Souleymane Cissé (1975)

Utószezon – Zoltán Fábri (1967)

Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)

Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)

Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)

You Only Live Once – Fritz Lang (1937)

Serpico – Sidney Lumet (1973)

Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)

Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)

Goodfellas – Martin Scorsese (1990