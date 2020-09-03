Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır?

İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali ne zaman? Venedik Film Festivali'nde verilen ödüller nelerdir? Venedik Film Festivali seçkisinde hangi filmler var?

Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır?
03.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:28

Her yıl Ağustos-Eylül aylarında gerçekleşen Venedik Film Festivali, bu yıl 12 Eylül'de gerçekleşecek. Peki, Venedik Film Festivali nerde yapılıyor? Venedik Film Festivali kim tarafından yapılıyor?

VENEDİK FİLM FESTİVALİ TARİHÇESİ

1932 yılında Esposizione Internazionale d`Arte Cinematografica adıyla başlamıştır ve o tarihten bu yana her yıl Ağustos sonu ya da Eylül başında Venedik`teki Lido adasında gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en prestijli film festivallerindendir ve Venedik Bienali`nin bir parçasıdır.

Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır?

VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE VERİLEN ÖDÜLLER

Altın Aslan,

Gümüş Aslan ( En iyi yönetmen için)

Büyük Jüri Ödülü

Jüri Özel Ödülü,

Volpi En İyi Erkek Oyuncu Kupası,

Volpi En İyi Kadın Oyuncu Kupası

Altın Osella,

Marcello Mastroianni Ödülü,

Queer Aslan,

Genç Sinema Ödülü,

2020 VENEDİK FİLM FESTİVALİ

77. Venedik Film Festivali, 12 Eylül cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır?

2020 VENEDİK FİLM FESTİVALİ SEÇKİSİNDE HANGİ FİLMLER OLACAK?

Cronaca di un amore –Michelangelo Antonioni (1950)

Claudine – John Berry (1974)

Den Muso – Souleymane Cissé (1975)

Utószezon – Zoltán Fábri (1967)

Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)

Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)

Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)

You Only Live Once – Fritz Lang (1937)

Serpico – Sidney Lumet (1973)

Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)

Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)

Goodfellas – Martin Scorsese (1990

İlgili Haberler

Cici Babam filmi nedir? Cici Babam film konusu nedir? Cici Babam oyuncuları kimler?
Cici Babam filmi nedir? Cici Babam film konusu nedir? Cici Babam oyuncuları kimler?
'Lux Æterna filmi fragmanı yayınlandı! 'Lux Æterna oyuncuları kimler? 'Lux Æterna konusu nedir? Lux Æterna filmi ne zaman vizyona girecek?
"Lux Æterna filmi fragmanı yayınlandı! "Lux Æterna oyuncuları kimler? "Lux Æterna konusu nedir? Lux Æterna filmi ne zaman vizyona girecek?
Baraj dizisinin Nazım Güney'i Feyyaz Duman kimdir? Nazım Güney karakteri kimdir?
Baraj dizisinin Nazım Güney'i Feyyaz Duman kimdir? Nazım Güney karakteri kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Müjde Ar Erol Evgin Fatma Girik
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivalidir. Venedik film festivali nedir? Venedik Film Festivali ne zaman yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 09:30:09. #1.15#
title