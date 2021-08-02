Vefat-Başsağlığı
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Vefat-Başsağlığı

Vefat-Başsağlığı
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Üniversitemiz Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü Doktor Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI'nın eşi Halime KARAAĞAÇLI, 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Üniversitemiz Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü Doktor Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI'nın eşi Halime KARAAĞAÇLI, 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü Aydın - Söke Koca Camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Söke Asri Mezarlığına defnedilecektir.

Merhumeye Allah'tan rahmet, Hocamıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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