Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi
20.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:13

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını büyük başarıya imza attığını ifade ederek, "Bu süreçte vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet götüren bu arkadaşlarımı takdir ediyorum. Kendilerini başarı belgesi ile ödüllendirdim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son seçim anketinden çıkan sonuca göre; sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre; sadece dört parti barajı geçebiliyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Serdar Aziz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:25:59. #1.15#
title