Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.
20.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:13
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını büyük başarıya imza attığını ifade ederek, "Bu süreçte vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet götüren bu arkadaşlarımı takdir ediyorum. Kendilerini başarı belgesi ile ödüllendirdim" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA