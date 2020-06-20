Vefa Sosyal Destek Grubu ödüllendirildi Kilis'in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Sosyal Destek Grubu çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını büyük başarıya imza attığını ifade ederek, "Bu süreçte vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet götüren bu arkadaşlarımı takdir ediyorum. Kendilerini başarı belgesi ile ödüllendirdim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA