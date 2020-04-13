Vefa ekibi 70 yaşındaki akciğer hastası için seferber oldu
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Çaldıran, Van, Güncel

Vefa ekibi 70 yaşındaki akciğer hastası için seferber oldu

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 70 yaşındaki akciğer hastasının ilacını gece yarısı başka ilçeden temin ederek kendisine teslim ettiler.

13.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:58
Vefa ekibi 70 yaşındaki akciğer hastası için seferber oldu

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 70 yaşındaki akciğer hastasının ilacını gece yarısı başka ilçeden temin ederek kendisine teslim ettiler.

Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Çaldıran'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden KOAH ve akciğer kanseri olan 70 yaşındaki İdris Yıldız'ın ilacı bitince, sokağa çıkma yasağının da uygulanması nedeniyle yakınları tarafından Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki eczanelerden ilacı bulamayınca 25 kilometre uzaktaki Muradiye ilçesine giderek gerekli olan ilacı alarak İdris Yıldız'a teslim etti.

Vefa Sosyal Destek Grubunun gece gündüz demeden hizmet verdiğini belirten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, "Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması nedeniyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye devam ediyor. İlçemizde de sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubuna ait 0 432 412 26 57 ve 155 polis ile 156 jandarma hatlarımız gece gündüz hizmet vermektedir. En son Cumhuriyet Mahallemizde ikamet eden 70 yaşındaki KOAH ve akciğeri kanseri olan İdris Yıldız isimli vatandaşımızın ilaç ihtiyacının olması nedeniyle bizlere ulaştılar. Ancak ilçemizde bulunan nöbetçi eczanede ilaç bulunmayınca 25 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye ilçesindeki nöbetçi eczaneden temin edilen ilaç gece vatandaşımıza teslim edildi" dedi.

Sokağa çıkamadığından dolayı ilacını alamadığını ifade eden Yıldız ise Vefa Sosyal Grubuna teşekkür ederek, "Gece yarısı ilacımı başka bir ilçeden temin edip bana getiren devlet yetkililerinden Allah razı olsun. Allah devletimize güç kuvvet versin" diye konuştu.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir bebek için de mama temin ederek ailesine teslim ettiler. - VAN

Kaynak: İHA

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