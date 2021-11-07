VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından notlar

Fatih Terim'den 3 değişiklik

Ömer Bayram ligde ilk kez 11'de

Fatih Karagümrük'ün yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, 4 maç aranın ardından kadroya geri döndü. Ligde son olarak 7'nci haftada oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de kendisine yer bulan 34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşılaşmasına yedekler arasında başladı.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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