Vatandaşlar bu tatlılardan mahrum kalacak

Geleneksel tatlılar artık üretilmiyor

Fiyat yükseldi, tatlı çeşitleri azaldı

İZMİR - Firmaların, antep fıstığında meydana gelen aşırı fiyat artışı nedeniyle yoğun antep fıstığı içeren geleneksel tatlıları üretmeme kararı, vatandaşları bu Ramazan Bayramı'nda fıstıklı sarma, kuşgözü ve yaprak şöbiyet gibi tatlılardan mahrum bırakacak.

Geleneksel şerbetli tatlıların olmazsa olmazı antep fıstığında meydana gelen aşırı fiyat artışı, tatlı severleri bu bayramda üzecek. Firmalar, yüksek maliyet nedeniyle yoğun antep fıstığı içeren fıstıklı sarma, kuşgözü ve yaprak şöbiyet gibi geleneksel tatlıları üretmeme kararı aldı.

Açtıkları mağazayla İzmirlileri Gaziantep Baklavası ile buluşturan Tuncay Karşal, geçen seneye göre satışlarda düşme olduğunu ifade ederek, buna sebep olarak da antep fıstığının fiyatlarındaki büyük artışı gösterdi. Gerçek baklavanın tadıyla, rengiyle ve fıstığın rengiyle belli olduğunu belirten Karşal, "Baklavaya baktığımız zaman sahte bir parlaklık değil doğal bir parlaklık olması gerekir. Yerken de vatandaş bunu hissediyor. Piyasada bugün fıstığın bu kadar pahalanmasına rağmen hala 20-30 liraya baklava satışları yapılıyor. Bunların içinde de gerçek fıstığın olması imkansız" diye konuştu.

"Vatandaşlar mahrum kalacak"

Vatandaşların özellikle fıstıklı ürünleri tercih ettiğine dikkat çeken Eren Kurt ise "Bu sene fıstık fiyatlarında olağan dışı bir artış oldu. Geçen sene 80 liraya satılan 1. sınıf fıstığın kilogram fiyatı bir anda 110 ve en son 240 liraya kadar yükseldi. Bununla birlikte biz ellimizi taşın altına koyduk ve mümkün olduğunca bunu fiyatlarımıza yansıtmamaya çalıştık. Bu konuda vatandaşların da bize destek çıkması gerekiyor. Cevizli üretime ağırlık verdik. Fındıklı üretimimiz hiç yoktu. Fındıklı üretime başladık. Bu konuda da vatandaşların ön yargılarını yıkarak fındıklı baklavaya da bir şans vermesi ya da cevizli ürünlere şans vermesi gerekiyor ki fıstıktaki bu olağan dışı artışa bir dur diyebilelim" diye konuştu.

Bu bayramda çok yoğun üretilen fıstıklı ürünlerin üretimine protesto amaçlı ara verdiklerini açıklayan Kurt, "Hem vatandaşlarımız mağdur olmasın diye, hem de bu fiyat artışının önüne geçebilmek için bazı ürünlerin üretimine ara verdik. Örneğin fıstıklı sarma, kuşgözü, yaprak şöbiyet gibi ürünleri üretmeme kararı aldık. Bu bayramda vatandaşımız bu ürünlerden mahrum kalacak" şeklinde konuştu.

"Müşteriler etkilenmesin diye belli başlı ürünlerimizi kaldırdık"

Ünlü bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde antep fıstığına gelen aşırı zam nedeniyle genelde cevizli ürünlerin üretimini tercih ettiklerini kaydetti. Fıstıklı ürün ürettikleri takdirde satış fiyatlarını da fahiş bir şekilde arttırmak zorunda kalacaklarını anlatan Murat, "Bu artıştan dolayı müşterilerimiz etkilenmesin diye belli başlı ürünlerimizi kaldırdık. Fıstığı fazla giden ürünleri kaldırdık, yerine fıstığın daha az kullanıldığı ürünlerle hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz de bunu anlayışla karşılıyor ve cevizli ürünleri tercih ederek bize destek oluyor" ifadelerini kullandı.