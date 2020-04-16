Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu
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Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel

Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu

Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu Esenyurt'ta vatandaşlar park ve bahçelerden çim sulama sistemi ile uzaklaştırıldı Esenyurt Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evden çıkmayın" uyarılarını dinlemeyerek kapatılan park ve...

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:22
Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu

Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu

Esenyurt'ta vatandaşlar park ve bahçelerden çim sulama sistemi ile uzaklaştırıldı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların "Evden çıkmayın" uyarılarını dinlemeyerek kapatılan park ve bahçe alanlarında toplanması üzerine harekete geçerek toplanma ve oturmaların önüne geçmek için sulama sistemlerini aktif hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan park ve bahçe alanlarında toplanma ve oturmaların yasak olmasına rağmen devam etmesi üzerine çalışma başlattı. Zabıta ekipleri park, bahçe ve havuzlu kavşaklarda denetim yaptı. Bu alanlarda oturanlar kaldırılarak uzaklaştırılırken park ve bahçeler ekipleri de çimlerdeki sulama sistemlerini açtı. Sulama sistemlerinin açılmasıyla oturmaya gelenlerin de uzaklaştığı görüldü. Ekiplerin çalışmaları devam edeceği öğrenildi.

Vatandaş uyarıları dinlemedi, belediye sulama sistemlerini devreye soktu

Kaynak: İHA

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