Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da konuştu Açıklaması

ANTALYA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Dolardan şikayetleri durdurmanın tek yolu üretimi büyütmek. Üretimi büyüttüğümüzde, ticaretimizi dengeli hale getirdiğimiz zaman doların peşinden koşmayacağız." dedi.

Perinçek, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Çıkış Yolu" konferansında yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirtti.

Çiftçiye borçlanmayı dayatan, Türkiye'ye bölünmeyi dayatan Atlantik çağının sonuna gelindiğini ifade eden Perinçek, Asya uygarlığının yükseldiğini, artık dünya ekonomisinde Asya'nın ağırlığının olduğunu söyledi.

Perinçek, üreten Türkiye'nin Asya ülkeleri içerisinde öncü ve eşsiz bir yere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üretici baş tacıdır. Bütün halkımız bizden çözüm, program istiyor. İşte o program belli. Üretime verilen her şey doğrudur. Üretimi baltalayan her şey yanlıştır. Üreticinin milli hükümeti bunu yapacak. Üretime yararlı olan her siyaset her program her strateji doğrudur. Üretime sekte vuran her siyaset her program her strateji de yanlıştır. Bu Türkiye'yi batıran sistemi nasıl getirdiler? Üretim odaklı değil, ihracat odaklı bir ekonomiyle. 'İhraç ettiğimiz için ucuz üretmemiz lazım. Bakın Güney Amerika'daki kömür, Ukrayna'da ve Rusya'daki kömür daha ucuz. Dışarıdan pamuk getirelim.' dediler. Bu şekilde maliyetleri düşürelim sloganıyla dışarıdan alalım dendi. Dışarıdan aldığın zaman dışarıdan aldıklarını ihraç ediyorsun. Bugün Türkiye ihracatının yüzde 60-70'i dışarıdan alınanların ihraç edilmesi. Onun için ihracat rakamları gerçek rakam değil. Türkiye ithalata bağımlı hale geldi. İthalat patlaması oldu. İhracattan çıkıp ithalatı patlattılar."

"Dolardan şikayetleri durdurmanın tek yolu üretimi büyütmek"

Vatan Partisi olarak üretim odaklı bir ekonomik yapı inşa edeceklerini ifade eden Perinçek, ihracatın anahtarının da üretimde olduğunu söyledi.

Perinçek, ihracat yapmak için bir şey üretilmesi gerektiğini dile getirerek, "Dışarıdan aldığınızı dışarıya satarak bir katma değer kazanmış olmuyorsunuz. İhracatımızı Türkiye'de ürettiklerimizi esas alarak büyüterek ancak ithalat ve ihracat arasındaki dengeleri sağlayabiliriz. 'İhracat yapacağız, dünyaya açılacağız, mallarımızı ta Amerikalarda, Japonyalarda satacağız' vaatleriyle getirilen ekonomi, Türkiye'yi bir ithalat cenneti haline getirdi. Borca batırdı. Şimdi doların peşinden koşuyoruz. Doların fiyatı da o yüzden yükseliyor. Dolardan şikayetleri durdurmanın tek yolu üretimi büyütmek. Üretimi büyüttüğümüzde, ticaretimizi dengeli hale getirdiğimiz zaman doların peşinden koşmayacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Perinçek, partiye yeni katılanlara da rozetlerini taktı.