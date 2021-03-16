Varank: "Bu devasa girişim, Türkiye'nin yükselen cazibesinin adeta ispatı konumunda"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'de gerçekleştirme kararı aldığı "Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi" yatırımının Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubundan (TOGG) sonra Türkiye'de kurulan ikinci elektrikli araç üretim tesisi olacağını bildirdi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu öncülüğünde, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, küresel rekabet gücünü artıracak, katma değerli üretimi geliştirecek çığır açıcı teknolojilere yatırım yaptıklarını belirten Varank, "Teşvik ve desteklerimizi verimlilik odaklı tasarlıyor, ülkemiz için stratejik alan ve ürünlere öncelik veriyoruz. İşletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını, nitelikli insan gücüne ve Ar-Ge'ye yatırım yapmalarını, ihracat odaklı hareket etmelerini önceliyoruz." dedi.

Varank, neredeyse sıfırdan inşa edilen Ar-Ge ekosistemi, lojistik altyapı, ülkenin her noktasına yayılan üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleriyle Türkiye'nin yerli ya da yabancı tüm yatırımcıların dikkatini cezbettiğine dikkati çekerek, "Pandemiye rağmen büyüme hızını kesmeyen sanayi yatırımları, bu devasa girişim, Türkiye'nin yükselen cazibesinin adeta ispatı konumunda." diye konuştu.

"Dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasındayız"

Türk otomotiv sektörünün ilk şirketlerinden olan Ford Otosan'ın 62 yıl önce üretime başladığını anımsatan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"O günden bu yana gelişen ülkemizdeki otomotiv sektörü, bugün yan sanayiyle birlikte 5 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği, 200 bine yakın vatandaşımızın istihdam edildiği koca bir ekosisteme dönüştü, sahip olduğu Ar-Ge kapasitesi, teknolojisi ve diğer sektörlerle ilişkisi sayesinde sanayimizin lokomotifi, ihracatımızın öncüsü konumuna geldi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene sınırlı bir daralma yaşansa da son 5 yılda, yıllık 1,5 milyon araç üretimiyle dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasında yer alıyoruz. Ford Otosan da sektördeki üretim ve ihracattan aldığı yüzde 25'lik payla bu başarıdaki öncü firmalarımızdan biri."

Varank, kurulduğu dönemde Türkiye'de otomobil üretimi konusunda ilk olan firmanın, sektörün yaşadığı dönüşüm sürecinde yine ilklere imza atan bir firma olarak ön plana gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Ford Otosan'ın Kocaeli'de gerçekleştirme kararı aldığı 'Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi' yatırımı, TOGG'dan sonra ülkemizde kurulan ikinci elektrikli araç üretim tesisi olacak." ifadelerini kullandı.

Yatırımın, Türkiye'nin ekonomisine ve otomotiv sektörünün gücüne güvenin bir göstergesi olduğuna işaret ederek firma yetkililerine tebriklerini dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yatırım sürecindeki yol gösterici liderliği ve TOGG projesinin başlatılmasındaki vizyoner yaklaşımı için teşekkür etti.

"Türkiye otomotiv sektörünün geleceğine ev sahipliği yapacak potansiyele sahip"

Varank, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı imkanları ve üretim kabiliyetleriyle otomotiv sektörünün geleceğine ev sahipliği yapacak bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde faaliyet gösteren tüm otomotiv üreticilerini ve tüm global markaları yeni nesil mobilite araç yatırımlarını Türkiye'de yapmaya, sunduğumuz cazip teşvik ve desteklerden faydalanmaya davet ediyorum. Ülkemizin jeopolitik konumuyla üretim altyapısı, hem büyük pazarlara sizi yaklaştıracak hem de muazzam bir çalışma ortamını sizlere sunacak. Her zaman söylüyoruz, 'Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim.' diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey