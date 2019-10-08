Van'ın ilk spor gazetesi yayın hayatına başladı

08.10.2019 16:23

Van'ın ilk spor gazetesi, 'Van Spor Gazetesi' yayın hayatına başladı.



Van'da Öz Haberci ve Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, kentin ilk spor gazetesini Vanlıların hizmetine sundu. Öz Haberci Gazetesi eki olarak yayın hayatına başlayan Van Spor Gazetesi, Van ve ilçelerdeki spor gelişmelerini okuyucularına aktaracak. Futbol, basketbol, voleybol başta olmak üzere il ve ilçelerdeki tüm branşlarla ilgili haberlerin yer alacağı gazete ile ilgili açıklamada bulunan Van Spor Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, "Van Spor Gazetesi, ilk sayısıyla yayın hayatına başladı. Van'da daha önce Öz Haberci ve Diyabet gazetelerini halkımızın hizmetine sunmuştuk. Bugün de ilimizin ilk spor gazetesini vatandaşların hizmetine sunmaktan dolayı mutluyum. Çünkü daha önce futbol başta olmak üzere sadece bazı branşlarda spor haberlerini okuyabiliyorduk. Ama artık ilimiz ve ilçelerimizdeki sporla ilgili tüm gelişmeleri Vanlılar Van Spor Gazetesi sayesinde takip edebilecektir. Ben gazetenin ilimize ve Vanlılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Tecrübeli bir ekiple yol çıktıklarını belirten Çurku, "Başarılı ekibiyle yola çıkan Van Spor Gazetesi, bundan sonraki süreçte kentteki sporun nabzını tutmak için çalışmalarını titizlikle sürdürecek. Van ve ilçelerdeki sporseverleri, sporun her branşıyla buluşturacak olan Van Spor Gazetesi, liglerin başlamasıyla birlikte haberlerini hafta da bir okurlarıyla paylaşacak. Bunun yanında futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlardaki müsabakaların analizlerini yaparak özellikle Van'daki spor anlayışı kalitesini de bu sayede yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Van Spor Gazetesi Haber Müdürü Ahmet Bayram ise, Van'ın sporuna bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet edeceklerini belirterek, tüm Vanlıları gazeteye sahip çıkmaya davet etti. - VAN

Kaynak: İHA