Van'ın 7 Kilometrelik Prestij Caddesi Hizmete Açıldı

Türkiye'nin en uzun caddelerinden biri olan 7 kilometre uzunluğa sahip Van'daki İskele Caddesi, yapılan düzenlemelerle prestij caddesine dönüştürülerek çift yönlü olarak hizmete açıldı. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van'ın Türkiye'de ilk 10 il içerisine girebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi, Beşyol Meydanı ile Karayolları Kavşağı arasında yapılan yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı. Van'ın Beşyol mevkiinden başlayarak Van Gölü sahiline inen caddenin açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, İpekyolu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fazıl Tamer, Ülker Cem Kaplan, Salih Allahverdi, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmaları yapılan İskele Caddesi, yeni bir prestij caddesi haline getirilirken, caddenin açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, kentteki İki Nisan Caddesi'nin ardından 7 kilometre mesafeli İskele Caddesi'nin de modernize edilerek hizmete sunulduğunu söyledi.

'VAN, TÜRKİYE'DE İLK 10 İL İÇERİSİNE GİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİP'

Vali Zorluoğlu, şunları söyledi

Bu sene içerisinde Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla burada kaldırım düzenlemesi, asfalt yapımı, bordür yapımı, caddeyi yeşillendirecek ıhlamur, çınar ağaçları ve ilgi toplayan harikulade ışıklandırması ile Van'ımıza bir prestij caddesini daha kazandırmış olduk. İki Nisan Caddesi'nden İskele Caddemize, atık su tesisi, katı atık tesisi, binlerce kilometre asfalt yoldan, binlerce kilometrelik kanalizasyon ve risale su hattına tüm Büyükşehir Belediyesi hizmetleri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleri, milletvekillerimizin Ankara'daki gayretleri ile gerçekleşiyor. Bu nedenle emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet kervanının kesintiye uğramadan devam etmesi halinde Van, sadece bölgemizin değil, ülkemizin de mutlaka ilk 10 ili içerisine girebilecek potansiyelini hayata geçirecektir.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, açılışını yaptığı caddeyi gezdi.