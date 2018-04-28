Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 230 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 65 BH 983 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, bagajdaki torbalarda 81 pakette 41 kilo 230 gram eroin bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.