Son dakika haberleri! Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen torbacı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

VAN - Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen torbacı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince, 21 Nisan 2021 tarihinde uyuşturucu ticareti suçları ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, uyuşturucu alan bağımlılara uyuşturucu temin eden, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl merkezinde icra edilen operasyonda 2 şüpheli yakalanmış olup, 1 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, tüfek, hassas terazi ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Adli soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL