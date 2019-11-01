Van'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak

01.11.2019 10:08

Van'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi hayata geçirilecek.

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kalan ve mera olarak kullanılan 17 milyon metrekarelik arazinin, 4 milyon metrekaresi Tarıma Dayalı İhtisas OSB olarak değerlendirilecek.

Kentin kaba yem ihtiyacının yüzde 30'unun karşılanması beklenen arazide jeolojik etüt çalışmalarına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuracağı arazide incelemede bulundu.



Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce şehir içindeki hayvan barınaklarının il dışına çıkarılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu konuda Van TSO'dan büyük destek gördüklerini belirten Görentaş, şöyle dedi:

"Vekillerimizin girişimleri neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığımız bu arazinin Tarıma Dayalı İhtisas OSB için kullanılmasına onay verdi. Burada 12 bin büyükbaş hayvana yetecek işletmeler kurulacak. Bölge hayvancılığı için son derece önemli bu arazi aynı zamanda sulanabilir özelliğe sahip. Burada yem bitkileri yetiştirilerek hayvancılık daha ucuza mal edilebilecek. Bu arazi bölgeye büyük ekonomik katkılar sunacak."

"Yüklenici firma çalışmalarına başladı"



Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da 5 yıldır hayalini kurdukları projenin hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmanın arifesinde olduklarını söyleyen Takva, "Yıllardır mera olarak kullanılan arazinin katma değerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Arazide jeolojik etüt çalışmaları bugün başladı. Yüklenici firma da çalışmalarına başladı. Biz buradaki çalışmaları, projenin başlangıcını yerinde görmek istedik." diye konuştu.

İlde büyükbaş hayvan potansiyelinin küçükbaş hayvan potansiyeli kadar yüksek olmadığına dikkati çeken Takva, şunları kaydetti:

"5 yıl önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle şehir içindeki hayvan barınaklarının ıslahıyla ilgili çalışma başlatmıştık. O küçük projenin üzerine inşa edilmiş devasa bir alanın tahsisiyle zirve yapmış bir ekonomik faaliyetin arifesindeyiz. Bu çalışmayı değerli ve önemli görüyoruz. Bu projeyi önümüzdeki 2-3 yıl içinde hayata geçirme çabasında olacağız."

Kaynak: AA