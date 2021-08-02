Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
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Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından oluşan sel ve heyelan nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapanırken Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi su altında kaldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından oluşan sel ve heyelan nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapanırken Başkale ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi su altında kaldı. Yolun ulaşıma açılması için ekipler bölgeye sevk edilirken, ilçe merkezi ile Ortanca Mahallesi'nde de çalışma başlatıldı.  

Van ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde 11 evin yıkılmasına neden olan sel bugün de Başkale ilçe merkezi ile ilçenin Ortanca Mahallesi ve Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi yakınlarında etkili oldu. Sağanak ardından tepelerden akıp gelen sel suları ve oluşan heyelan karayolunu 150'nci kilometrede ulaşıma kapattı. Onlarca araç yolda mahsur kalırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Başkale ilçe merkezi ve Ortanca mahallesi ise çamur ve sel suları altında kaldı. Van Hakkari kara yolunun ulaşıma açılması için ise başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.  Can kaybının olmadığı selde, kara yollarının yanı sıra tarım alanları da zarar gördü. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise selden zarar gören Van'ın Çaldıran, Özalp ve Başkale ilçelerinde yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu. 


Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı
Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı
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