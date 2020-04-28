Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Gevaş ilçesinde menfeze gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde menfeze gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Atalan Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik madde arama köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, D-300 kara yolunda menfez içerisine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA