Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel
Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 5 kişi, janndarma ekiplerini düzenlediği operasyonla yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 5 kişi, janndarma ekiplerini düzenlediği operasyonla yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere ise el koyuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yankıtepe ve Şehirpazarı mahallerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.G., O.İ., U.I., B.K ve E.B.'yi kaçak kazı yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 1 tabanca ele geçirilirken, kazıda kullanılan 1 jeneratör, 2 hilti, delici ve kırıcı aletlere ise el koyuldu.


Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Son Dakika Haberleri
EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin
Spor Muslera Marcao
Tüm Haberler Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Yemek Tarifleri Fuat Oktay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:37:31. #1.12#