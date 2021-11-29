Van'da gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da bir araçta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
VAN (AA) - Van'da bir araçta gümrük kaçağı 31 cep telefonu ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 31 cep telefonu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Cep telefonları Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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