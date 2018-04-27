Van'da "Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı"

Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve dört gün sürecek "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı.

Fuarda Saray'ın peyniri en güzel otlu peynir olarak tescillendi.

Otlu peynir yarışmasında Saray ilçesinde birinci ve üçüncülük ödüllerini Saray ilçesinde ikamet eden Sami Kaşka ve Veli Yüksel aldı.

Kaşka ve Yüksel'in ödüllerini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu verdi.

Saray İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nizamettin Yıldızbaş, otlu peynir yarışmada ilçenin otlu peynirinin en güzel otlu peynir olarak tescillendiğini söyledi.

Bu başarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Yıldızbaş, şöyle konuştu:

"Derece alan çiftçilerimizi tebrik ediyorum. İlçemizin hayvancılık ve tarım alanında gelişmesi ve tanınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda hayvancılık ve tarım alanında ilçemizin daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum."

Birincilik ödülünü alan Kaşka ise, otlu peynir yarışmasında derece aldığından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Üçüncü olan Yüksel de, "Otlu peynir yarışmasında birincilik ve üçüncülük ilçemizden çıkması bizi çok mutlu etti. İnşallah hayvancılık ve tarım alanında bu başarıyı kalıcı kılarız. Bu alanda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.