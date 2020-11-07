Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı

07.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:29

Sivas'ta 8. sınıf öğrencisi, sınıflarını ziyaret eden valiye makam otomobiline binmek istediğini söyledi, vali bu talebi geri çevirmedi.

Sivas'ta 8. sınıf öğrencisi, sınıflarını ziyaret eden valiye makam otomobiline binmek istediğini söyledi, vali bu talebi geri çevirmedi.

Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Sivas Valisi Salih Ayhan, Celal Bayar Ortaokulunda hafta sonları verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti. Ayhan ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet etti. 8. Sınıf öğrencisi Ömer Coşkun, Ayhan'a makam otomobiline binip binemeyeceğini sordu. Coşkun'un öz güvenini takdir eden Ayhan, bu talebi geri çevirmedi. Coşkun'la birlikte makam otomobiline binerek bir tur atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Coşkun'un talebinden etkilenen Ayhan, öğrencilerin tanımak istedikleri mesleklerle ilgili çalışma alanlarında bir gün geçirebilecekleri bir proje hazırlanabileceğini belirtti. - SİVAS

Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı
Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı
Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı
Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

İlgili Haberler

Sakarya, Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek oldu
Sakarya, Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet, Ordu ve birlik komutanları ile videokonferans yöntemi ile toplantı...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet, Ordu ve birlik komutanları ile videokonferans yöntemi ile toplantı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Orhan Veli Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 15:31:50. #1.14#
title