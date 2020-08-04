Valilikten "sahte sosyal medya hesabı" uyarısı Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına yönelik ikazda bulundu.

Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına yönelik ikazda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Hacıbektaşoğlu adına hiçbir sosyal medya platformunda hesabı olmadığı belirtildi.

Açılan sahte hesaplar ile ilgili yasal işlem başlatılacağı vurgulanan açıklamada, "Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi ve valimizle irtibat kurmak isteyenlerin kurumsal hesaplarımızı kullanması rica olunur." denildi.

Kaynak: AA