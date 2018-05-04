Vali Zorluoğlu, Erciş İlçesini Ziyaret Etti

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Kırgızların yaşadığı Ulupamir köyüne giden Vali Zorluoğlu, buradan ilçe merkezinde yaşayan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Alaettin Kaya'ya, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı veren Zorluoğlu, Şırnak'taki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in ailelerini ziyaret etti.

Zorluoğlu, son olarak üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin bulunduğu balık bendinde incelemelerde bulundu.

Buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla güzel bir festival gerçekleştireceklerini söyledi.