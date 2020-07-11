Vali Şentürk'ten Rektör Beydemir'e ziyaret Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Vali Şentürk, üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararının ardından, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Beydemir'i gayretli çalışmaları nedeniyle tebrik eden Vali Şentürk, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu kararın alınmasında katkısı olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerine teşekkür etti.

Vali Şentürk'e nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Rektör Beydemir, Tıp Fakültesinin kurulma çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA