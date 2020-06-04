Vali Özdemir Çakacak'tan maske atölyesine ziyaret Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki maske üretim atölyesini ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki maske üretim atölyesini ziyaret etti.

Atölyede incelemede bulunan Çakacak, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışarak maske üreten gönüllülere teşekkür etti.

Çakacak, salgınla mücadelede yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemde maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına muhakkak uyulması gerektiğini ifade ederek, meslek liselerinde görevli gönüllü öğretmen ve çalışanlarından oluşan ekiplerin maske ve dezenfektan malzemeleri üreterek Kovid-19 ile mücadeleye büyük destek olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA