Vali Mustafa Tutulmaz İlimiz Devrek İlçesi Oğuzhan Köyü Gedikoğlu Mahallesi'nde Ceviz Hasadına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz İlimiz Devrek İlçesi Oğuzhan Köyü Gedikoğlu Mahallesi'nde Ceviz Hasadına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz İlimiz Devrek ilçesi Oğuzhan köyü Gedikoğlu Mahallesi'nde ceviz hasadına katıldı. Tarımın ülkemiz ekonomisi için önemli bir sektör olduğunu vurguladı, Devrek ilçemizde yapılan ceviz yetiştiriciliğinin çiftçilerimize örnek bir girişim olacağını belirtti.

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