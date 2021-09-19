Vali Günaydın, gazilerle ve şehit aileleri ile yemekte buluştu - Haberler
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Vali Günaydın, gazilerle ve şehit aileleri ile yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Günaydın, gazilerle ve şehit aileleri ile yemekte buluştu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentteki gaziler ve şehit aileleri ile yemekte buluştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentteki gaziler ve şehit aileleri ile yemekte buluştu. Vali Günaydın, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da gazilerimizin ve şehit ailelerimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verdi. Bir restoranda verilen yemekte, şehitler için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Devletimiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız, mukaddes sebeplerimiz için canlarını feda etmekten çekinmeyen gazilerimiz, aziz şehitlerimiz cennet vatanımızın gerçek sahipleridir. Onların bize miras olarak bıraktığı bu cennet vatanımızın sonsuza dek yaşaması, şanlı bayrağımızın dalgalanması için hepimiz görevimizin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizler kamu kuruluşları olarak, sivil toplum örgütleri olarak her zaman için büyük bir kahramanlık ve fedakarlık yaparak, gazilik mertebesine ulaşan çok kıymetli gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın her zaman yanlarındayız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Günaydın, "Sizlerin yapmış olduğu kahramanlık ve fedakarlık karşısında yapılanların çok değerli olmadığını ve çok da anlamlı olmadığını biliyoruz. Ancak bizler sizler ile beraber olmak, sizlerin dertlerini dinlemek ve sizlere yardımcı olmak için her zaman sizin hizmetinizdeyiz. Her zaman için sizin söyleyecekleriniz ve talepleriniz bizim başımız üzerinedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Vali Günaydın, gazilerle ve şehit aileleri ile yemekte buluştu

Vali Günaydın, gazilerle ve şehit aileleri ile yemekte buluştu

Vali Günaydın, gazilerle ve şehit aileleri ile yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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