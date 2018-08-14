Vali Gül, Model Uçak Pilotlarını Kutladı

Sivas Valisi Davut Gül, Bulgaristan'da yapılan model uçak yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'da 4-5 Ağustos'ta düzenlenen Model Uçak Serbest Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler, Türk Hava Kurumu (THK) Sivas Şubesi Başkanı Sebahattin Erbıyık ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Gül'ü ziyaret etti.

Şampiyona hakkında bilgi alan Gül, birincilik elde eden Selin Uygur, ikincilik elde eden Çağatay Suvay, üçüncü olan Melih Özüduru ve dördüncü olarak tamamlayan Zehra Arsu'yu kutladı.

Gül, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.