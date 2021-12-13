ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği (ŞUOFİD) tarafından organize edilen resim sergisi ile dernek kursiyerlerinin el sanatı ürünlerinin beğeniye sunulduğu etkinliğin açılış töreninde konuştu.

Derneğin, Karaköprü ilçesindeki merkezinde düzenlenen etkinliğe; Vali Abdullah Erin'in yanı sıra Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Halkoyunları gösterileri ve kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Vali Erin, serginin hazırlanmasında emeği geçen ŞUOFİD Başkanı Habib Polat ve dernek üyeleri ile Ressam Muharrem Çelik'e teşekkür etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilerin ihtiyaç ve taleplerinin gündeme gelmesinin bir güne sığdırılmaması gerektiğini ifade ettiklerini anımsatan Vali Erin, "Engellilik, sadece bir sağlık meselesi değil. Hukuki, eğitim, ekonomi, sosyal yönleriyle çok boyutlu bir mesele. Her bireyin doğuştan veya sonradan engelli olma riski olduğunu düşünüp, empati kurarak engelli kardeşlerimizin ekonomik, sosyal hayata katılmaları, her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde hayatın içerisinde olmalarını sağlayacak çabanın içerisinde olmamız gerektiğini ifade ediyorum.

Zihinde veya bedendeki eksikliğin, engellilik olmadığını söyleyen Vali Erin, "Esas engellilik, vurdumduymazlık ve kalplerdeki engelliliktir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de son yıllarda engelli bireylerin hayatlarını iyileştirmeye yönelik eğitim, sağlık, evde bakım, istihdam gibi çok sayıda düzenleme yapıldığını hatırlatan Vali Erin, desteklendikleri halde engellilerin eğitimde, sanatta, sporda ve her alanda büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

ŞUOFİD Başkanı Habib Polat'ı, engellilerin ihtiyaçlarını gidermek için gösterdiği çabadan dolayı tebrik eden Vali Erin, Ressam Muharrem Çelik'e de Yeşilay'daki faaliyetleri nedeniyle teşekkür ederek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği'nin Karaköprü'deki merkezinde düzenlenen ve tüm halkın ziyaretine açık olan etkinlikte, Ressam Muharrem Çelik'in "Sanatla hayata pozitif bakış" adlı 40'ıncı kişisel resim sergisi ile dernek kursiyerlerinin hazırladığı el sanatları, giysi gibi ürünlerin tanıtım ve satışı yapılıyor.

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