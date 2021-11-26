Vali Elban 'Hayır Çarşısı'nın Açılışına Katıldı

VALİ ELBAN 'HAYIR ÇARŞISI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

İl Müftülüğümüz tarafından; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, gıdadan temizliğe, kıyafetten ayakkabıya kadar birçok alanda ihtiyacının ücretsiz bir şekilde giderileceği 'Hayır Çarşısı'nın açılışı Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Müftüsü Hasan Çınar ve vatandaşların katıldığı açılışta Vali Elban, 'Hayır Çarşısı'nın ilimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu, çarşının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Elban, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini keserek 'Hayır Çarşısı'nı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine açtı ve daha sonra 'Hayır Çarşısı'nda yer alan ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.

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