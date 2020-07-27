Vali Doğan, sahil güvenlik karakolunu ziyaret etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
27.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:36
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Doğan, karakol ziyaretinde şeref defterini imzaladı, birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ardından TCSG-64 sahil güvenlik gemisinde inceleme yapan Doğan, askerlere çalışmalarında başarılar diledi.
Doğan'a ziyaretinde Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Emre Çiçek de eşlik etti.
Kaynak: AA