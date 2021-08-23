VALİ DEMİRTAŞ, ANKARA BULUŞMASINA KATILACAK GENÇLERİ UĞURLADI

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Diplomasi Akademisi'ne katılan 60 genç, Ankara Buluşması ve Türkiye Belediyeler Birliği Kongresi'ne katılmak üzere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili...

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Diplomasi Akademisi'ne katılan 60 genç, Ankara Buluşması ve Türkiye Belediyeler Birliği Kongresi'ne katılmak üzere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından törenle uğurlandı.

Mardin Gençlik Merkezi'nde gençleri uğurlayan Vali Demirtaş, ülke olarak en büyük gücün beşeri sermaye olduğunu vurguladı. Demirtaş, "Bu büyük sermaye bizi, gelecekte diğer ülkelerin önüne taşıyacaktır. 81 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 20 milyonu 18 yaşın altındadır. Böylesine genç ve dinamik bir nüfusla geleceğin dünyasına yön vereceğimiz aşikardır. O sebeple genç nüfusumuzu bugünden geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Gençlerimizi milli ve manevi değerler ışığında çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile donatmalı; mutlaka edebiyatla, fenle, sanatla, müzikle ya da bir spor dalı ile ilgilenen bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu meyanda bizler de evlatlarımızı devlet ve millet el ele vererek daha ferah, daha modern ortamlarda istikbale hazırlamak için ilimiz genelinde çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Mardin ölçeğinde yapılması gereken çalışmalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi kurslarında çeşitli derslerde eğitim görmüş öğrencileri Çanakkale Eğitim Kampı'na gönderdiklerini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kültür turları kapsamında Ankara'ya 60 gencimizi gönderiyoruz. Hem Ankara'daki tarihi yerleri dolaşacaklar hem de Millet Kütüphanesi'ni, Ulus'u, Ulucanlar'ı, Anıtkabir'i dolaşacaklar. Amacımız gençlerimize kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmaktır. Yarın Allah nasip ederse Genç dostlar adı altında bir proje kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği'nin yapmış olduğu projeye Cumhurbaşkanımız da katılacak. Gençlerimiz de o programda olacaklar. Yolları açık olsun. Tabii bu kültür turlarımız devam edecek. Bundan sonra hem çevre illeri hem de yaklaşık 200 gencimizi Çanakkale'ye göndereceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı