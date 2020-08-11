Vali Dağlı: "Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur, afaki sıkıntılar yaşarız"
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Vali Dağlı: "Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur, afaki sıkıntılar yaşarız"

Vali Dağlı: "Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur, afaki sıkıntılar yaşarız" "Yoğun bakım ve yatak sayımızda sorun yok" Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur.

11.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:46

Vali Dağlı: "Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur, afaki sıkıntılar yaşarız"

"Yoğun bakım ve yatak sayımızda sorun yok"

SAMSUN - Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur. Afaki sıkıntılarda Allah korusun yaşar duruma geliriz. Ama şu anda böyle bir durumumuz kesinlikle yok. Bizim hastane ortamımız yoğun bakım sayımız, yatak sayımız bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Samsun'da yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Korona virüsü tedbirlerinin iş yerlerindeki uygulamaları yerinde görülerek eksiklikler tespit edildi. Halk otobüsü ve dolmuşlarda fiziksel mesafe kurallarına uygunluk yönünden incelendi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da bu denetimlere bizzat eşlik etti.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm kurumlarımız birimlerimizle birlikte günlük filyasyon çalışmaları devam ediyor. Halkımızın bize verdiği destek bu manada çok önemli. Be destek de kurallara en iyi şekilde uymak suretiyle olacak. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz en başında bunu bir kere bilelim. Önemli olan bizim kurallara uymamız. Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur. Afaki sıkıntılar da Allah korusun yaşar duruma geliriz. Ama şu anda böyle bir durumumuz kesinlikle yok. Bizim hastane ortamımız yoğun bakım sayımız yatak sayımız bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Şu anda zaten gereği olanlar yoğun bakımda kalıyor. Diğerleri karantinayı evlerinde geçirmek durumundalar. Bu süreci biz takip ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Demir: "Bayramda bir kısım kurallara dikkat edilmediği gibi bir durum söz konusu"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Daha önce çok iyi yönetilmiş bir süreç. Tabii yaz sıcakları ve bayram dolayısıyla çok dikkat etmemiz gereken bir süreç yaşamış olduk. Bayramda bir kısım kurallara dikkat edilmediği gibi bir durum söz konusu. Şu anda bu denetimlerle tekrar o konuda hassasiyet gösterip hep birlikte bu süreci çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Gayretimiz bu yönde. İnşallah iyi olacak. Hastalık kurallara tamamen uyulduğunda tamamen ortadan kalkacak olan bir şey. Önemli olan bu bilinci bu farkındalığı biraz daha geliştirmek. Halkımızla birlikte daha hassasiyet içerisinde olmak. Sonbahara da geliyoruz. Yeniden bir ikinci artış ortamından uzaklaşmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı: 'Kurallara uymazsak sayılarda artış da olur, afaki sıkıntılar yaşarız'

Kaynak: İHA

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