Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, trafik kazasında yaralanan öğretmeni hastanede ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, trafik kazasında yaralanan öğretmeni hastanede ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, eşi Hande Çağatay ile birlikte Bitlis-Mutki karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğretmen Hatice Akıncı'yı tedavi gördüğü Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, Mutki ilçesine bağlı Yanıkçakır Köyü Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Hatice Akıncı'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ve Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdinç Eren de hazır bulundu. - BİTLİS Kaynak: İHA