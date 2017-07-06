Vali Bilmez: "Ardahan, Yüreği Büyük İnsanların Yaşadığı Serhat Şehri"

Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi yaylasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen dostluk ve kardeşlik yayla şenlikleri başladı. Şenliklere Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'de katıldı.



Beraberinde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve İl emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Köprülü'ye giden Vali Bilmez, ilk olarak Köprülü Belediyesini ziyaret etti. Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Vali Bilmez, beldenin durumu ve belediye çalışmaları hakkında Belediye Başkan Vekili Göle kaymakamı Zafer Oktay'dan bilgi aldı.



Vali Bilmez daha sonra beraberindekilerle birlikte Köprülü yaylasına giderek, Belediye ve Belde derneği tarafından organize edilen yayla şenliğine katıldı.



Vali Bilmez: "Ardahan, yüreği büyük insanların yaşadığı serhat şehri"



Şenlik alanında bir konuşma yapan Vali Bilmez, Ardahan'ın içinde yüreği büyük insanların yaşadığı serhat şehri olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belediyemiz ve belde derneğimizin düzenlemiş olduğu dostluk ve kardeşlik şölenine hepiniz hoş geldiniz. Ardahan, nehirleriyle, gölleriyle, kale ve kuleleriyle, dağlarıyla, ormanlarıyla, ovalarıyla, zengin bitki örtüsüyle, santralleriyle, barajlarıyla, duble yollarıyla, tünelleriyle, boru hatlarıyla, şenlik ve festivalleriyle, eti, sütü, kaşarı ve balı ile yüreği büyük insanların dostça, kardeşçe, bütün farklılıklara rağmen bir arada yaşayabildiği güzel bir serhat şehri. İşte bu şenliklerimizle hem aramızdaki dostlukları, kardeşlikleri pekiştirmeliyiz, hem de ekmek derdine düşüp, bu güzelim yurdu terk etmek zorunda kalan, gurbette ekmeğini kazanmaya çalışan insanlarımızı belli günlerde de olsa tekrar buraya buluşturmaya çalışmalıyız. Ardahan'ımızın, Göle'mizin sahip olduğu zenginliği, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmalıyız. Onun için bu şenliği düzenleyen başta dernek başkanı ev yöneticileri olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şenliğimizin, beldemize, yöremize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da, "Herkesin memleketi güzel, ama bizim memleketimiz daha güzel. Çünkü bu mevsimde bugün ki bu güzelliği ancak ve sadece Ardahan'da yaşayabiliriz. Tabiat yemyeşil, hava son derece güzel ve serin, üşütmeyen serinlik, terletmeyen sıcaklık. İşte burası Ardahan, burası Göle. Bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamda bizi buluşturan bu şenliğimizin hayırlı olmasını diliyor, uzun yıllar devam etmesi yönünde elimizden gelen bütün destekleri sunacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve Milletvekili Atalay, şenliğe katılan vatandaşlarla birlikte halay çekti, piknik alanı dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip, sofralarına konuk oldu ve vatandaşlarımız tarafından ikram edilen yöresel ürünleri tattı.



Vali Bilmez, yayla şenliği programından sonra Durançam Barajının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. - ARDAHAN