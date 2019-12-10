Vali Bilgin'den ziyaretler
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Vali Bilgin'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.

10.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:20
Vali Bilgin'den ziyaretler

Valisi Osman Bilgin, İl Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Albay Kadir Oğuz'dan brifing aldı.

Bilgin, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu belirten Bilgin, kentin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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