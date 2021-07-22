VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ HANELERİNDE ZİYARET ETTİ
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ HANELERİNDE ZİYARET ETTİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ HANELERİNDE ZİYARET ETTİ
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Şehit ailelerimizi ve Gazilerimizi hanelerinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Şehit ailelerimizi ve Gazilerimizi hanelerinde ziyaret ederek bayramlaştı. Ziyaretlerde aziz Şehitlerimiz, ebediyete irtihal eden kahraman Gazilerimiz saygı ve rahmetle yad edildi.

Kurban Bayramı vesilesiyle İlimizdeki İlçe Kaymakamları ve kurum amirleri de bütün şehit ailelerimize ve gazilerimize bayram ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ HANELERİNDE ZİYARET ETTİ - Haberler
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