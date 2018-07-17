Vali Adına Sahte Hesap Açanlar Aranıyor

Hatay Valiliği, Hatay Valisi Erdal Ata'nın adına sahte hesap açıldığını, vatandaşların bu hesaba itibar etmemesi gerektiğini duyurdu.

Hatay Valiliği resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu olan Twitter'da Hatay Valisi Erdal Ata'nın kullandığı herhangi bir sosyal medya hesabı yoktur. Son günlerde izinsiz olarak Sayın Valimizin fotoğrafı kullanılmak suretiyle @ErdalAta31 ismiyle açılmış olan Twitter hesabı, sahte bir hesaptır. Bu sahte hesabı açan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır. Valiliğimizle ilgili haber, duyuru ve açıklamalar, resmi internet sayfası olan hatay.gov.tr adresinden yapılmakta olup, http://www.hatay.gov.tr internet adresi dışında yapılan haber, duyuru ve paylaşımlara vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - HATAY